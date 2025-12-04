Госпаблики Башкирии заводят каналы в Mах

По данным некоммерческой организации «Диалог Регионы», в мессенджере уже зарегистрированы каналы глав региональных правительств, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Создаются каналы школ, детсадов, учреждений культуры, больниц, молодежных организаций.

В республике в Mах зарегистрировано более 900 государственных организаций. Это каналы администрации главы РБ https://max.ru/glavbash, мэрии Уфы: https://max.ru/ufa, минздрава республики https://max.ru/minzdravrb и другие.

— Госорганы идут туда, где находятся люди — это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с госуслугами, обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. Mах, как и ВКонтакте, становится мощной платформой для размещения социально значимой информации, — отметил вице-президент ВК по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

— Создание госпабликов в Мах — один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тысяч официальных каналов органов власти и учреждений уже создано, общее количество подписчиков — 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тысяч, — отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Инфографика: Мах.