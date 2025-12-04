Артисты из Нефтекамска выступили для бойцов СВО на передовой

— Самое сильное впечатление — это глаза бойцов. В них нет ни тени усталости, только сосредоточенность и огромная жажда тепла. Когда мы начинали петь знакомые им песни, мы видели, как суровые лица военных расплываются в улыбке, и они начинают подпевать, — это бесценно! Эти песни были для них глотком чистого воздуха, напоминанием о доме, о мирной жизни, о Родине которую они защищают. Мы привезли гуманитарную помощь, но главное — весточку с родины, где их помнят, любят и ждут. А уезжали мы оттуда с уверенностью, что эти парни — настоящие герои. Они сильны духом, и мы должны быть сильны здесь, в тылу, чтобы их поддерживать, — говорит директор филармонии Илгиз Миниахметов.
Советник главы республики по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин отметил, приезд артистов из Башкортостана в зону СВО — всегда праздник для наших бойцов, и большая ответственность, как для направляющей стороны, так и для принимающей: нужно выстроить маршрут творческой бригады, обеспечить безопасность, одним словом, устроить встречу так, чтобы все прошло на высоком организационном уровне со всех сторон.
— Выступление артистов из Нефтекамской филармонии в войсковых частях было согласовано с главой республики. Инициатива направить к нам артистов принадлежит министру культуры республики Амине Шафиковой. Все запланированные концерты состоялись на высочайшем профессиональном уровне, солдаты не только послушали отличный концерт, но и душевно пообщались. А здесь это дорогого стоит, — сказал Артур Юмагужин.
Фото пресс-службы Нефтекамской филармонии.