4 Декабря , 14:24

Артисты из Нефтекамска выступили для бойцов СВО на передовой

Артисты Нефтекамской государственной филармонии выступили перед бойцами СВО в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает ИА «Башинформ».

Музыканты дали концерт перед военнослужащими 901-го полка 116-й «стальной» бригады Росгвардии, в состав которого входят батальоны имени Салавата Юлаева, 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка и башкирского батальона имени Героя России Алмаза Сафина.

— Самое сильное впечатление — это глаза бойцов. В них нет ни тени усталости, только сосредоточенность и огромная жажда тепла. Когда мы начинали петь знакомые им песни, мы видели, как суровые лица военных расплываются в улыбке, и они начинают подпевать, — это бесценно! Эти песни были для них глотком чистого воздуха, напоминанием о доме, о мирной жизни, о Родине которую они защищают. Мы привезли гуманитарную помощь, но главное — весточку с родины, где их помнят, любят и ждут. А уезжали мы оттуда с уверенностью, что эти парни — настоящие герои. Они сильны духом, и мы должны быть сильны здесь, в тылу, чтобы их поддерживать, — говорит директор филармонии Илгиз Миниахметов.

Программа концертов включала патриотические песни, композиции на национальных инструментах. Артисты имели возможность пообщаться с бойцами. 
 
— Песни о родной земле помогают нам выплеснуть тоску по ней, почувствовать связь с теми, кто остался в тылу и найти силы продолжать борьбу. Выражаем вам огромную благодарность и признательность за яркие творческие выступления, за то, что поднимаете боевой дух солдат и офицеров. Победа будет за нами! Вместе мы победим!» — поблагодарил коллектив филармонии боец с позывным «Заман».

Советник главы республики по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин отметил, приезд артистов из Башкортостана в зону СВО — всегда праздник для наших бойцов, и большая ответственность, как для направляющей стороны, так и для принимающей: нужно выстроить маршрут творческой бригады, обеспечить безопасность, одним словом, устроить встречу так, чтобы все прошло на высоком организационном уровне со всех сторон. 

— Выступление артистов из Нефтекамской филармонии в войсковых частях было согласовано с главой республики. Инициатива направить к нам артистов принадлежит министру культуры республики Амине Шафиковой. Все запланированные концерты состоялись на высочайшем профессиональном уровне, солдаты не только послушали отличный концерт, но и душевно пообщались. А здесь это дорогого стоит, — сказал Артур Юмагужин.

Фото пресс-службы Нефтекамской филармонии.

 
 
 
 
 
Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
