3 Декабря , 14:18

Международная неделя бизнеса в Уфе объединила бизнес-сообщества разных стран

Традиционно Международная неделя бизнеса в Уфе стартовала с бизнес-завтрака, который прошел под названием «Территория смыслов». 

Как отметили спикеры, включая министра предпринимательства и туризма РБ Светлану Верещагину, депутатов и представителей бизнес-сообщества, форум объединяет участников из России и других стран, становясь площадкой для выработки новых инициатив и законов в поддержку предпринимательства.

— Здесь мы обсуждаем актуальные вопросы развития предпринимательства, международной кооперации, внешнеторговой деятельности и многое другое, — подчеркнула Верещагина. — Такие обсуждения нередко дают толчок для появления новых законодательных инициатив, способных дать толчок для развития предпринимательской инициативы.

Особое внимание уделят защите бизнеса — 4 декабря в рамках МНБ пройдет круглый стол с участием 14 регионов, а также чествование лучших экспертов-«защитников бизнеса». В рамках форума также пройдут мероприятия для студентов в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ, включая обсуждение ИИ, старта в бизнесе и практику работы на региональном маркетплейсе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
