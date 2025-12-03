Мэр Уфы посетовал на сложности при реконструкции улицы Октябрьской революции

«Улица Октябрьской революции — вы не представляете, сколько я времени этому посвящаю и сколько усилий прикладываю. Очень тяжелое законодательство в части объектов культурного наследия. У нас в Уфе очень много ОКН. Это хорошо, но это и большая боль. Инвесторам на улице Октябрьской революции неоднократно предлагали здания. Но невозможно из деревянного здания сделать, например, кафе, потому что необходимо устройство нового дверного проема», — отметил Ратмир Мавлиев.

По словам мэра города, такими проектами должна заниматься специализированная компания. Но расценки у нее в два раза выше, чем у обычных строительных компаний. Да и сроки увеличиваются: два года нужно только на получение разрешений.

Фото: Евгений СОКОЛОВ.