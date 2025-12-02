Волонтёр из Белорецкого района стала социальным координатором

Татьяна Леонидовна работала начальником отдела опеки и попечительства администрации района. Когда началась спецоперация, стала помогать как волонтер участникам СВО и членам их семей. С марта нынешнего года она работает социальным координатором.

У нее 540 подопечных. С ними она постоянно на связи: сообщает о мерах поддержки и новых программах, помогает оформить заявки на получение технических средств реабилитации и адаптацию жилья, оказывает содействие в сборе необходимых документов.

Один из подопечных Татьяны Борисовой получил современный сложный протез, четверо готовятся к адаптации жилых помещений.

— Главный мой принцип — к людям нужно относиться по-человечески. Он мне помогает трудиться плодотворно, — отмечает социальный координатор.

— В октябре к нам присоединились 15 новых специалистов. Нас уже 120 человек, и это значительный шаг вперед в нашей работе по поддержке участников СВО и членов их семей. Новые сотрудники позволят нам расширить охват и оказывать помощь большему количеству людей, — подчеркнула руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

Напомним, что филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ находится по адресу: Уфа, ул. Мингажева, 107. Телефон: 8 (347) 268-01-02.

Фото: Филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ.