В Уфе школьники побывали на предприятии по выпуску протезов

Школьники познакомились с работой Уфимского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия, оснащенного самым современным оборудованием.

— Каждый день на нашем предприятии люди заново делают свой первый шаг. На экскурсии ребята узнали, как современное протезно-ортопедическое оборудование помогает людям вернуться к активной жизни и самореализации. Мы уверены, что для молодежи это не просто познавательное мероприятие, а импульс к пониманию инклюзии как нормы нашего общества, — отметила и. о. управляющего филиалом Ксения Орлова.

Кроме того, в Уфе прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе, который провел клуб «Твой ход» в рамках проекта «Вместе со СВОими». В нем приняли участие участники СВО, инструкторы и сотрудники филиала, продемонстрировав, как спортивные и реабилитационные активности способствуют физическому восстановлению и социальной адаптации, сообщили в филиале предприятия.

Фото: Всероссийская неделя «Открыто для всех».