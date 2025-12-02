В Башкирии в новогодние каникулы будет действовать особый противопожарный режим

Соответствующее распоряжение утверждено правительством Республики Башкортостан. Режим вводится для предупреждения возможных ЧС, связанных с пожарами во время празднования Нового года и Рождества.

В период действия особого противопожарного режима запрещается проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей. Также запрещается разведение открытого огня вне специальных оборудованных мест.

Штрафы в этот период за несоблюдение правил пожарной безопасности удваиваются. Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает граждан и гостей республики соблюдать вышеуказанные запреты, чтобы сократить количество пожаров и не допустить гибели людей.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.