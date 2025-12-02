В Башкирии первому ветерану СВО бесплатно сделали пластическую операцию

Согласно документу, клиника будет раз в месяц бесплатно оперировать участников СВО, получивших травмы лица в ходе боевых действий.

Первым пациентом стал Вячеслав Андреев из Стерлитамака. На специальную военную операцию он был призван в рамках частичной мобилизации, через год подписал контракт, служил в пехоте. В мае 2024 года получил множественные осколочные ранения и только чудом выжил, когда рядом разорвался дрон. Боец долго лечился в госпиталях, перенес ряд сложных операций, в том числе по установке пластин на черепе, извлечению поврежденного глаза и протезированию. Они помогли сохранить жизнь бойцу, но рубцы на лице остались и мешали 33-летнему мужчине чувствовать себя уверенно.

В клинике Вячеславу провели необходимые исследования и устранили шрамы. Операция прошла успешно, за что боец искренне благодарен врачам и фонду «Защитники Отечества».

«По специальности я инженер-энергетик, хочу продолжать работать, общаться, построить семью, вырастить детей», — поделился он планами на жизнь.

— Мы активно сотрудничаем со многими организациями, которые хотят оказать помощь нашим бойцам, — отметила руководитель филиала Гульнур Кульсарина. — Одной из них является клиника пластической хирургии. На основании соглашения о сотрудничестве будем направлять ветеранов СВО, получивших травмы лица в бою, на бесплатные операции. Через пару недель клиника готова принять уже второго бойца.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.