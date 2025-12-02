-16 °С
В Башкирии осуждён водитель, в пьяном состоянии ударивший инспектора ДПС

Учалинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В июле в селе Уральск сотрудники ГАИ остановили «ВАЗ» седьмой модели под управлением мужчины, который был пьян и зачем-то вырядился в форму полицейского.

При проверке документов водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Стражи порядка установили, что сотрудником органов внутренних дел он не является. При составлении административных материалов правонарушитель попытался скрыться на машине и нанес несколько ударов ДПСнику, но тот в итоге его задержал.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, оштрафовал на 45 тысяч рублей, лишил прав на полтора года и конфисковал машину в доход государства. Кроме того, выписан штраф за незаконное ношение форменной одежды.

Фото автора.

Автор: Артур СМОЛОВ
