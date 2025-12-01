В Башкирии завершили реставрацию двенадцати памятников архитектуры

В нынешнем году завершена реставрация 12 объектов — Дома Сахарова, Усадьбы Степановых-Зориных, Доходного дома Капкаева, Дома Поликарпова, Дом Тихониных и других. Собственникам также выдано 22 задания на разработку проектной документации. Согласовано 24 проекта реставрационных работ, выдано 38 разрешений на проведение работ по сохранению объектов.

Также проведена большая работа по включению в реестр достопримечательного места — города Черниковск. Акт госэкспертизы охватывает территорию в 223 гектара, на которой расположены 188 объектов. Сейчас аналогичную работу планируется провести в Демском районе, где более 40 выявленных объектов культурного наследия.

Для принятия решения о целесообразности включения выявленных объектов в реестр проведено 43 госэкспертизы. Утверждены предметы охраны 83 памятников. Помимо этого, шла работа по установлению границ и зон охраны объектов.

— В нынешнем году пещера «Шульган-таш» включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Идет работа по сохранению и популяризации мавзолея Тура-хана, благоустройство исторических поселений — сел Верхотор, Воскресенское, Кушнаренково, Николо-Березовка и города Бирска, — отметил Салават Кулбахтин.

— По количеству объектов культурного наследия Башкортостан занимает лидирующие позиции среди регионов. Главная задача — привести их в порядок. Объем работы там на десятилетия, но этим надо заниматься. В следующем году приступаем к работе на Усадьбе Топорниных в Кушнаренково. Там финансирования точно не хватит, потому что надо также делать примыкающую территорию. И хотелось бы знать, как ведется работа на улице Октябрьской революции в Уфе: какие прогнозы, что удалось сделать. Зашли инвесторы — покажите текущую работу. Для Уфы это один из значимых проектов, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Фото: Башкультнаследие РБ.