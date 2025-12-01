-16 °С
1 Декабря , 17:40

В Башкирии пройдёт «Ночь уплаты налогов»

Акция адресована тем, кто не успел заплатить налоги, сообщили в УФНС по РБ.

Срок уплаты имущественных налогов физлиц и налога с доходов, по которым не удержан налог, истекает сегодня, 1 декабря. До полуночи у жителей есть возможность обратиться по бесплатному телефону горячей линии УФНС по РБ +7 (347) 215-10-70, добавочный 55-55 для решения вопросов уплаты налогов.

Всем обратившимся будет оказана консультационная помощь по уплате налога в режиме онлайн через личный кабинет на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Уплатить налог жители смогут не выходя из дома. При наличии бумажного уведомления сделать это можно в банкоматах, отделениях банков либо Почты России.

Инфографика: УФНС по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
