В Башкирии пройдёт «Ночь уплаты налогов»

Срок уплаты имущественных налогов физлиц и налога с доходов, по которым не удержан налог, истекает сегодня, 1 декабря. До полуночи у жителей есть возможность обратиться по бесплатному телефону горячей линии УФНС по РБ +7 (347) 215-10-70, добавочный 55-55 для решения вопросов уплаты налогов.

Всем обратившимся будет оказана консультационная помощь по уплате налога в режиме онлайн через личный кабинет на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Уплатить налог жители смогут не выходя из дома. При наличии бумажного уведомления сделать это можно в банкоматах, отделениях банков либо Почты России.

Инфографика: УФНС по РБ.