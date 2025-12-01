Фонд «Потерь нет» победил в конкурсе лучших практик Башкирии

В этом году на конкурс было подано 18 заявок от социально ориентированных НКО из Уфы, Гайфурийского района, Сибая и Стерлитамака. К участию были допущены отчеты 15 организаций. Жюри оценивало прозрачность, полноту, структуру и доступность представленных документов, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Особенностью конкурса в этом году стал расширенный состав экспертного жюри. Помимо членов Общественной палаты РБ и Общественного совета при министерстве семьи, труда и социальной защиты населения, работу НКО впервые оценивали независимые эксперты из Новосибирска, Москвы, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Победителем был признан годовой отчет фонда «Потерь нет» за 2024 год. Члены жюри высоко оценили ясное отражение миссии организации, детализацию ее деятельности и программ, наличие системы мониторинга результатов, а также отзывы подопечных и партнеров.

«Конкурс направлен на повышение уровня открытости некоммерческих организаций и укрепление доверия общественности. Победа фонда «Потерь нет» подчеркивает значимость его миссии и вклад в развитие гражданского общества республики. Фонд заслуженно получил высокую оценку жюри благодаря прозрачному и детальному годовому отчету, отражающему эффективные программы поддержки детей и молодых взрослых с онкологическими заболеваниями», — отметила Алина Хабирова, инициатор и организатор конкурса, член Общественной палаты РБ.

Победа в конкурсе «НКО. Лучшая практика» является для фонда «Потерь нет» важным признанием его работы на региональном уровне и подтверждением приверженности принципам открытости, подотчетности и эффективности.

Фото: пресс-служба ОП РБ.