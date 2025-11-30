Андрей Назаров поздравил женщин Башкирии с Днём матери

«Мы часто спешим, решаем задачи, строим планы - и порой забываем сказать самое главное. А ведь каждое наше достижение начинается с тех, кто когда-то держал нас за руку, учил первым шагам, первым словам, первым решениям. С тех, кто хранит наш первый рисунок и чьи двери для нас всегда открыты» – поделился своими мыслями Андрей Назаров.

Он признался, что вспоминает свою маму очень часто. «Ее, к огромному сожалению, уже нет в живых, но нежные воспоминания детства, как и ее любовь, всегда со мной. Сейчас всего этого мне очень не хватает. Я благодарен ей за заботу, за характер, за умение поддержать даже в самые трудные моменты. За то, что верила в меня, когда я сам в себе сомневался», - написал премьер-министр РБ.

А еще Андрей Назаров предложил всем прямо сейчас отложить дела и позвонить своим мамам.

Фото: соцсети Андрея Назарова.