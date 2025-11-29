В Башкирии нерадивую мать-алиментщицу приговорили к заключению

Выплат от матери не смогли добиться судебные приставы: привлечение ее к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка ничего не дало. Женщина работать не собиралась и о ребенке своем словно забыла.

И вот состоялся очередной суд, назначивший ей наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Кстати, подсудимая, признавшая свою вину, ранее уже была судима за аналогичное преступление.

Фото: пресс-служба республиканского надзорного ведомства.