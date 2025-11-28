Телекомпания РБК-Уфа получила премию «ТЭФФИ-Капитал»

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в приветственном слове участникам конкурса сказал, что Уфа стала точкой притяжения для сильнейших тележурналистов страны, которые умеют говорить об экономике и бизнесе интересно и понятно.

— Для нас почетно принимать у себя такой статусный форум, — отметил премьер. — В Уфу приехали представители 18 городов России. А всего за семь лет существования премии экспертный совет просмотрел больше тысячи работ, лауреатами стали более 70 телекомпаний. Это огромная работа и большой вклад в развитие деловой журналистики.

Андрей Назаров также особо отметил башкирские СМИ.

— Они ежегодно принимают участие в «ТЭФИ-Капитал» и ежегодно побеждают, — подчеркнул он. — В этом году в финале журналисты Уфы и Нефтекамска, и это заслуженно. Их проекты помогают продвигать регион и формируют доверие к бизнесу. Для власти это особенно важно: сильные экономические СМИ позволяют открыто и доступно рассказывать людям о том, что делается в республике, какие решения принимаются и какие возможности открываются.

Вели церемонию награждения известный спортивный комментатор Виктор Гусев и ведущая программы «Сегодня» на НТВ Эльмира Эфендиева. Жюри — члены Телеакадемии — выбирали лучшие работы в нескольких номинациях. В трех из них были представлены РБК-Уфа и Next-TV из Нефтекамска. В итоге уфимская редакция РБК была признана лучшей телекомпанией страны, отражающей происходящие бизнес-процессы. Бронзовую статуэтку Орфея вручили главному редактору телеканала Равилю Ватолину.

Редакция газеты «Республика Башкортостан» присоединяется к поздравлениям коллег.