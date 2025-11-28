В Башкирии прощаются с известным композитором Розой Сахаутдиновой

Не так давно, 8 ноября, в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова прошёл торжественный концерт, посвященный 70-летию творческой деятельности Розы Хайдаровны. Заслуженному деятелю искусств России и Башкортостана, народной артистке Башкортостана, кавалеру ордена имени Салавата Юлаева, лауреату премий имени Мифтахетдина Акмуллы и Рами Гарипова, члену Союза композиторов России и Башкортостана в этом году исполнилось 88 лет. Этот вечер стал чествованием ее таланта и вклада в культуру Башкортостана.

Её наследие, насчитывающее около 700 музыкальных произведений, навсегда останется в сердцах слушателей. Яркие и запоминающиеся песни композитора вошли в репертуар многих исполнителей, став неотъемлемой частью музыкальной культуры республики.

Роза Сахаутдинова родилась 25 июня 1937 года в городе Душанбе. После переезда в Башкортостан она прошла путь от студентки физико-математического факультета до участницы ансамбля народного танца под руководством Файзи Гаскарова. Опыт работы в эстрадных бригадах с такими выдающимися артистами, как Заки Махмутов, Галия Султанова, Гата Сулейманов, Фарида Кудашева, стал фундаментом для её дальнейшего творческого пути. Окончив Уфимское училище искусств в 1971 году, Роза Хайдаровна посвятила себя преподаванию и творчеству. В 1991 году она была принята в Союз композиторов СССР.

Роза Сахаутдинова — автор инструментальной музыки, хоровых произведений, песен и романсов на стихи башкирских поэтов Мустая Карима, Равиля Бикбаева, Сафуана Алибаева, Рами Гарипова, Мусы Сиражи, Тамары Ганиевой, а также русских поэтов Марины Цветаевой и Сергея Есенина. Её музыка звучала в драматических спектаклях и радиопостановках. Песни Розы Сахаутдиновой исполняли Ренат Ибрагимов, Хайдар Бигичев, Фарит Бикбулатов, Роза Рымбаева, Флюра Кильдиярова, Назифа Кадырова, Танзиля Узянбаева, Фануна Сиражетдинова, Фанави Салихов и многие другие выдающиеся артисты. Её произведения были записаны на пластинках Всесоюзной фирмы «Мелодия». Сборники песен Розы Сахаутдиновой, такие как «Влюблённые, к вам обращаюсь!», «Озеро лебедей», «Искорки», «Песни соловья», «Не вернулись в родные края», «Романсы на стихи Сергея Есенина и Марины Цветаевой», «Песни и романсы» на стихи

Похороны пройдут в Чекмагушевском районе — на малой родине матери композитора.

Фото: минкультуры РБ.