28 Ноября , 13:16

В Башкирии на парламентских слушаниях обсудили социализацию ветеранов СВО

В разговоре приняли участие депутаты Госсобрания — Курултая республики, представители министерств и ведомств, муниципалитетов, фонда «Защитники Отечества».

Фото: скриншот видеотрансляции.

— Сегодня мы рассматриваем очень важную тему, касающуюся вопросов социальной адаптации и реабилитации участников СВО. Возвращение их к мирной жизни после участия в боевых действиях представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий системного подхода. Общество и государство обязаны обеспечить всестороннюю поддержку ветеранам, которые помимо физических травм часто сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством и другими последствиями, — отметила, открывая слушания, заместитель председателя Госсобрания — Курултая Тамара Тансыккужина.

Вопросы зачастую возникают при налаживании взаимодействия с демобилизованными воинами, прохождении ими диспансеризации, обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставлении мер поддержки. Участники слушаний выступили с конкретными предложениями, которые позволят оказывать поддержку ветеранам и их семьям максимально эффективно.

По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации, которые направят в министерства и муниципалитеты.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
