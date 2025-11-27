В Башкирии стала доступна запись в МФЦ через чат-бот в Mах

Через чат-бот можно записаться на прием в МФЦ или отменить запись, узнать статус обращения, график работы центров и их адреса. Также пользователи могут оценить качество оказанных услуг и оставить пожелания.

— Сегодня уже более 2 тысяч заявителей оформили запись на прием в центр «Мои документы» через чат-бот в мессенджере Mах. Это проверенный, безопасный и действительно удобный инструмент, который помогает планировать визит в МФЦ, — отметила замдиректора МФЦ РБ Эльвира Габдрахимова.

Чтобы начать работу с чат-ботом, необходимо скачать приложение Mах на смартфон, а затем считать QR-код или найти чат-бот в поиске «МФЦ Республики Башкортостан».