27 Ноября , 17:49

В Башкирии стала доступна запись в МФЦ через чат-бот в Mах

Чат-бот создан для повышения эффективности предоставления услуг и удобства жителей, сообщили в МФЦ РБ.

МФЦ РБ.
Фото: МФЦ РБ.

Через чат-бот можно записаться на прием в МФЦ или отменить запись, узнать статус обращения, график работы центров и их адреса. Также пользователи могут оценить качество оказанных услуг и оставить пожелания.

— Сегодня уже более 2 тысяч заявителей оформили запись на прием в центр «Мои документы» через чат-бот в мессенджере Mах. Это проверенный, безопасный и действительно удобный инструмент, который помогает планировать визит в МФЦ, — отметила замдиректора МФЦ РБ Эльвира Габдрахимова.

Чтобы начать работу с чат-ботом, необходимо скачать приложение Mах на смартфон, а затем считать QR-код или найти чат-бот в поиске «МФЦ Республики Башкортостан».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
