-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
27 Ноября , 15:17

В Башкирии разыграли добычу медведя среди охотников

В минэкологии Башкирии прошла повторная жеребьевка среди охотников на добычу копытных животных и медведя на территории общедоступных охотничьих угодий.

В Башкирии разыграли добычу медведя среди охотников
В Башкирии разыграли добычу медведя среди охотников

В ведомстве пояснили, что жеребьевка проводится с использованием программы, обеспечивающей случайный выбор победителей из числа подавших заявление о допуске к участию.

Первая жеребьевка на бурого медведя прошла в сентябре. Было подано 2771 заявление на 130 квот. После первой жеребьевки получили разрешения 97 охотников.

В этот раз разыграли 33 оставшиеся квоты, на которые претендовали более 1800 заявителей. Больше всего охотников из Баймакского, Белорецкого, Гафурийского, Зианчуринского, Зилаирского, Иглинского, Ишимбайского и Караидельского районов.

Также были повторно разыграны квоты на добычу лося и косули. Примечательно, что лось оказался самым востребованным: из 66 квот 64 человека получили разрешения, а 2 оставшиеся квоты на лося были разыграны повторно.

Фото: минэкологии РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru