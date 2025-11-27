В Башкирии разыграли добычу медведя среди охотников

В ведомстве пояснили, что жеребьевка проводится с использованием программы, обеспечивающей случайный выбор победителей из числа подавших заявление о допуске к участию.

Первая жеребьевка на бурого медведя прошла в сентябре. Было подано 2771 заявление на 130 квот. После первой жеребьевки получили разрешения 97 охотников.

В этот раз разыграли 33 оставшиеся квоты, на которые претендовали более 1800 заявителей. Больше всего охотников из Баймакского, Белорецкого, Гафурийского, Зианчуринского, Зилаирского, Иглинского, Ишимбайского и Караидельского районов.

Также были повторно разыграны квоты на добычу лося и косули. Примечательно, что лось оказался самым востребованным: из 66 квот 64 человека получили разрешения, а 2 оставшиеся квоты на лося были разыграны повторно.

Фото: минэкологии РБ.