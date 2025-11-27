-16 °С
Сергей Ширяев из Бирска стал лучшим вожатым России

Всероссийский конкурс выявил лучших специалистов, и республика вновь на высоте.

Сергей Ширяев из Бирска одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучший вожатый России», сообщили в региональном методическом центре дополнительного образования РБ. Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, и победа в нем считается одной из самых значимых наград в вожатском сообществе страны.

Конкурсные испытания собрали 212 специалистов со всех уголков России. Башкирия была представлена особенно ярко: трое кандидатов из региона успешно преодолели отборочные этапы и вышли в финал. А одним из 62 победителей со всей России был признан Сергей Ширяев, начальник детского базы отдыха «Лесная сказка» и амбассадор Всероссийского движения «Лига вожатых».

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках Всероссийского форума вожатых «Сердца молодых», который в скором времени пройдет в Москве.

Фото: страница Сергея Ширяева в ВК.

Автор: Мария СНЫТКИНА
