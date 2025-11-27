Как в Уфе отметят День матери: программа праздника

Сегодня, 27 ноября, музыкальный вечер «Любимой маме» состоится в городском планетарии (начало в 18.00). Концерты также пройдут в детской музыкальной школе № 7 (17.00), детской школе искусств имени А. Искужина (18.30), ДК «Дуслык» и Нагаевском ДК (19.00).

Завтра, 28 ноября, уфимцев ждут на праздничные программы в ДК «Ядкарь» (18.00) и ДК «Заря» (19.00).

30 ноября праздничный концерт «Любимой маме» пройдет в Искинском ДК (17.00).

Дом-музей В.И. Ленина в Уфе в честь праздника проведет 29 ноября обзорные экскурсии, а в 13.30 состоится лекция, посвященная Марии Александровне Ульяновой.



Вход на все мероприятия свободный (0+).

Инфографика: Администрация Уфы.