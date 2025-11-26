Жителям Башкирии рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение

Электронное удостоверение с QR-кодом является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу. Оно доступно в личном кабинете на портале госуслуг.

Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать заявление — QR-код автоматически появился в их личном кабинете на госуслугах. У тех, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

— Обладателю QR-кода больше не нужно носить с собой пластиковое удостоверение. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал госуслуг, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять, — пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе СФР.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.