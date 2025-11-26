-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Ноября , 16:15

Жителям Башкирии рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение

Электронное свидетельство пенсионера ввел в обращение Социальный фонд России, сообщили в региональном отделении ведомства.

Жителям Башкирии рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение
Жителям Башкирии рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение

Электронное удостоверение с QR-кодом является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу. Оно доступно в личном кабинете на портале госуслуг.

Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать заявление — QR-код автоматически появился в их личном кабинете на госуслугах. У тех, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

— Обладателю QR-кода больше не нужно носить с собой пластиковое удостоверение. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал госуслуг, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять, — пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе СФР.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru