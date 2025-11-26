-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Ноября , 14:22

В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Рекорд был поставлен днем 25 ноября, сообщили в Башгидромете.

В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха
В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Температура воздуха на аэрологической станции «Уфа-Дема» составила 5,8 градуса. Предыдущий максимум в этот день был зафиксирован год назад —  4,4 градуса. 

В целом по республике температура воздуха вчера днем повышалась до 3 — 8 градусов. Самая высокая температура — 8 градусов — была зарегистрирована на метеостанции «Акъяр» в Хайбуллинском районе.

Добавим, что в ближайшие дни в республике тоже будет тепло: ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Местами пройдет небольшой мокрый снег.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru