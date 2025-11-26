В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Температура воздуха на аэрологической станции «Уфа-Дема» составила 5,8 градуса. Предыдущий максимум в этот день был зафиксирован год назад — 4,4 градуса.

В целом по республике температура воздуха вчера днем повышалась до 3 — 8 градусов. Самая высокая температура — 8 градусов — была зарегистрирована на метеостанции «Акъяр» в Хайбуллинском районе.

Добавим, что в ближайшие дни в республике тоже будет тепло: ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Местами пройдет небольшой мокрый снег.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.