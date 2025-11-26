-16 °С
Общество
26 Ноября , 10:13

В Башкирии выпустили пошаговую инструкцию по аренде нежилых помещений

Инструкция разработана для удобства предпринимателей, став ответом на участившиеся обращения, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

— Регистрация договора аренды — одно из самых востребованных действий у представителей бизнеса. Чтобы упростить процесс и минимизировать ошибки при подаче документов, мы подготовили понятную и структурированную инструкцию, — пояснил руководитель ведомства Петр Клец.

Подать заявление о государственной регистрации договора аренды может любая из сторон — как арендодатель, так и арендатор. При этом договор должен быть оформлен как электронный документ и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями сторон.

Пошаговая инструкция по подаче заявления в электронном виде доступна по ссылке: https://clck.ru/3QVXNz.

По данным ведомства, с января по октябрь нынешнего года в республике зарегистрировано 18,2 тыс. договоров аренды. Подавляющее большинство заявлений поступило от юрлиц и органов местного самоуправления.

Инфографика: Управление Росреестра по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
