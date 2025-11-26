В Башкирии 5 тысячам семей назначили выплату из материнского капитала

Выплата назначается семьям с детьми до трех лет, среднедушевой доход которых не превышает двукратного размера прожиточного минимума на душу населения — 31 564 рубля. В расчет берутся двенадцать предшествующих месяцев, но отсчет начинается за месяц до подачи заявления. Занятость или имущество родителей при этом не учитываются.

Размер выплаты равен одному прожиточному минимуму на ребенка, это 15 309 рублей. Она устанавливается на год. Повторное заявление можно подать в последний месяц периода, на который она назначена. Если в семье несколько детей до трех лет, заявление подается на каждого ребенка.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Родители могут обратиться за выплатой в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если заявление подано в течение шести месяцев с момента появления ребенка на свет, выплата предоставляется с месяца его рождения, в остальных случаях — с месяца обращения.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.