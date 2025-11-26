Шеф-повар из Уфы примет участие в шоу на федеральном телеканале

«Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых талантливых поваров в возрасте от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд.

В новом выпуске проекта примет участие 29-летний шеф-повар и бренд-шеф из Уфы Игорь Балдыков. В ресторанной индустрии он работает 12 лет, специализируясь на европейской и русской кухне.

Вместе с Игорем за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Тестировать блюда поваров помогают звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Ковальчук, Юлианна Караулова, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина и другие. В этом выпуске блюда оценит певица Татьяна Куртукова.

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!» выйдет сегодня, 26 ноября, в 19.00 (12+).

Фото: Телеканал «Пятница!».