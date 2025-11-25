В Зилаирском районе Башкирии появилась стела с медведем

На стильном арт-объекте изображен хозяин здешней тайги — медведь, орнамент, герб и название населенного пункта.

Стела сооружена в рамках проекта «Атайсал». Глава Зилаирского района Борис Мелкоедов прокомментировал это событие так:

— Это прекрасный пример того, как силами и средствами самих жителей можно преображать свое село. Благодарю всех, кто принял участие в этом важном деле: инициаторов, спонсоров, жителей.

Справка

Населенный пункт был основан при Кананикольском медеплавильном заводе в 1751 году. Завод был закрыт в 1871 году, но поселок существует до сих пор. Численность населения села Кананикольское составила по данным последней переписи 495 человек. Среди известных уроженцев: Герой Советского Союза Николай Волков и живописец, заслуженный художник Башкортостана Михаил Назаров.

Фото: из аккаунта Бориса МЕЛКОЕДОВА.