Общество
25 Ноября , 15:35

В Башкирии в пожарах погибли четыре человека

За прошедшую неделю в республике произошло 88 техногенных пожаров, в которых погибли четыре человека, сообщил на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Из огня удалось спасти 36 человек, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Трагедии с гибелью людей произошли в Буздякском, Бурзянском, Караидельском районах, а также в Уфе.

Всего с начала года количество пожаров в регионе сократилось на 19 процентов, погибших – на 12 человек. Количество спасенных увеличилось на 207 человек.

«В целях профилактики гибели людей на пожарах за минувшую неделю было проведено 922 профилактических рейда с охватом свыше пяти тысяч человек. Было установлено 327 пожарных извещателей», — сообщил спикер.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
