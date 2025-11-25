В Башкирии пока тепло, но в горах уже замёрзли водоёмы

Невзирая на то, что из-за аномально теплой погоды лед на водоемах республики отсутствует, в гористой местности ситуация иная. Так в Белорецком и Учалинском районах толщина льда на прудах и озерах уже достигла семи сантиметров. В связи с чем спикер напомнил жителям и гостям Башкирии, что безопасная толщина льда составляет более 10 сантиметров.

«В рамках обеспечения безопасности на водных объектах за отчетный период проведено 1 194 профилактических мероприятия с охватом 4 288 человек. С начала года число погибших на воде сократилось в республике на четыре человека, а спасенных увеличилось на пять человек», – сообщил Кирилл Первов.

За неделю по системе «112» поступило 53 516 сообщений, в то числе о том, что в Чекмагушевском районе двое мужчин спустились в бункер очищенного зерна, потеряли там сознание и погибли. По данному факту проводится расследование.

Кроме того, за прошедшую неделю 8 раз проводилось оповещение населения об ухудшении погодных условий, прогнозы синоптиков оправдались.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.