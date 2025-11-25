МФЦ проведёт круглый стол для предпринимателей в Сибае

В разговоре примут участие бизнес-шериф и представители администрации Сибая, члены некоммерческой организации «Деловой мир» и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества».

— Мероприятие позволит участникам обсудить вопросы, связанные с ведением бизнеса и улучшением делового климата, обменяться контактами, изучить опыт вывода продуктов или услуг на новые рынки сбыта, узнать о существующих мерах господдержки, — отметила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Представителям бизнеса, в частности, расскажут о мерах финансовой поддержки, субсидиях, за счет которых можно возместить часть затрат. Все желающие смогут получить консультацию по открытию собственного дела, а также узнать об услугах, доступных в офисах МФЦ.

Участие в мероприятии бесплатное.

Фото: МФЦ РБ.