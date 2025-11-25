Башкирия вошла в топ-3 в ПФО по регистрации прав дольщиков застройщиками

Рейтинг учитывает права дольщиков, оформленные по инициативе застройщиков.

— За пять лет по заявлениям застройщиков зарегистрировано более 9 тысяч прав дольщиков, из них в нынешнем году — 5,4 тысячи. С марта этого года застройщики обязаны подавать документы на регистрацию права собственности в электронном виде без участия граждан. Это значительно ускоряет процесс и снимает лишнюю нагрузку с людей, — отметил руководитель ведомства Петр Клец.

Устойчивый рост показателей наблюдается в республике с начала действия закона, позволяющего застройщикам регистрировать права дольщиков без доверенностей. Особенно активно процесс пошел после вступления в силу закона, закрепляющего обязательную подачу документов застройщиками в электронном формате. При этом дольщикам не нужно оформлять электронную подпись и обращаться за получением услуги.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.