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Общество
30 Марта , 12:14

Владельцы жилых домов в Башкирии бесплатно получат землю под ними

В Госсобрании – Курултае принят закон о безвозмездной передаче участков.

Владельцы жилых домов в Башкирии бесплатно получат землю под ними
Владельцы жилых домов в Башкирии бесплатно получат землю под ними

В Башкирии собственники жилых зданий безвозмездно получат во владение землю, на которой эти здания стоят. Соответствующий документ принят региональным законодательным собранием.

Как отметили в Курултае РБ, право дается жильцам, если дом возведен не позднее середины мая 1998 г., а земельный участок под ним находился в собственности государства или муниципалитета.

Воспользоваться данной возможностью можно до весны 2031 года.

Ранее в Курултае приняли закон о безопасном функционировании развлекательных аттракционов.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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