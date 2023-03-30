Владельцы жилых домов в Башкирии бесплатно получат землю под ними

В Башкирии собственники жилых зданий безвозмездно получат во владение землю, на которой эти здания стоят. Соответствующий документ принят региональным законодательным собранием.

Как отметили в Курултае РБ, право дается жильцам, если дом возведен не позднее середины мая 1998 г., а земельный участок под ним находился в собственности государства или муниципалитета.

Воспользоваться данной возможностью можно до весны 2031 года.

Ранее в Курултае приняли закон о безопасном функционировании развлекательных аттракционов.

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