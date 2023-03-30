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30 Марта , 11:49

Попытка восстановить права обернулась для жительницы Башкирии её смертью

За убийство перед судом предстанет 31-летний житель Янаула, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

Попытка восстановить права обернулась для жительницы Башкирии её смертью
Попытка восстановить права обернулась для жительницы Башкирии её смертью

В апреле прошлого года 34-летняя горожанка передала мужчине 100 тысяч рублей, чтобы тот через знакомых помог ей сдать экзамен на права без фактической проверки – ранее женщина была лишена водительского удостоверения. Мужчина свою «миссию» не выполнил и вернул 70 тысяч рублей, пообещав вскоре отдать остальное. Горожанка пригрозила, что обратится в полицию, если он сейчас же не вернет все деньги.

Мужчина предложил ей проехать в соседнюю деревню за деньгами. По пути водитель остановился на дороге в безлюдном месте, задушил пассажирку веревкой, затем перенес тело под мост и инсценировал самоубийство. После этого он избавился от сумки жертвы, разбил ее мобильный телефон и забрал переданные ей 70 тысяч рублей.

Обвиняемый ранее был судим за кражу. На этот раз он предстанет перед судом по трем статьям УК РФ.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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