Как будет работать в половодье почта в Башкирии

При неблагоприятных погодных условиях в области подтопления могут оказаться 257 населённых пунктов в 42 районах республики. В зону риска вошли 17 почтовых отделений в Белебеевском, Караидельском, Кармаскалинском районах, Сибае и Уфе.

На экстренные случаи почтовики подобрали варианты временного размещения отделений в зданиях, которым не грозит подтопление. Водители и почтальоны получили актуальную информацию о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, а работники почтовых отделений прошли тренинг по эвакуации. Вместе с республиканским отделением Социального фонда заранее разработаны графики досрочной выплаты пенсий.

«Во время половодья почта будет обслуживать всех жителей региона, где бы они ни проживали. Нашим сотрудникам уже не раз приходилось доставлять корреспонденцию, социальные выплаты, продукты и товары в сложных ситуациях. В этом году мы также тщательно подготовились к работе в условиях «большой воды», — сказал корреспонденту «РБ» директор УФПС Республики Башкортостан Ленард Шафиков.

Напомним, по информации Башгидрометцентра, весеннее половодье в Башкирии в этом году начнётся в первой декаде апреля.

Фото предоставлено пресс-службой УФПС Республики Башкортостан.