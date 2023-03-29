В Башкирии профинансируют первый проект индивидуального жилищного строительства

Данный банк предоставил 293 млн рублей для строительства первой очереди загородного поселка «Андерсен» в Башкирии, сообщает пресс-служба правительства РБ. Это первый в регионе проект ИЖС, который будет реализован застройщиком с помощью эскроу-счетов и банковского кредитования.

«Реализация проекта придаст дополнительный импульс развитию рынка частного домостроения, – прокомментировал вице-президент банка «ДОМ.РФ» Антон Медведев. – Для этого в Башкирии задействован также механизм комплексного развития территорий, что обеспечит жителей не только качественным жильем, но и комфортной средой с необходимой инфраструктурой. В рамках первого этапа построят жилье для более 40 семей. Рассматриваем возможность кредитования девелопера для реализации последующих очередей».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.