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Общество
29 Марта , 18:37

В Башкирии профинансируют первый проект индивидуального жилищного строительства

Первый проект ИЖС профинансирует Банк «ДОМ.РФ».

В Башкирии профинансируют первый проект индивидуального жилищного строительства
В Башкирии профинансируют первый проект индивидуального жилищного строительства

Данный банк предоставил 293 млн рублей для строительства первой очереди загородного поселка «Андерсен» в Башкирии, сообщает пресс-служба правительства РБ. Это первый в регионе проект ИЖС, который будет реализован застройщиком с помощью эскроу-счетов и банковского кредитования.

«Реализация проекта придаст дополнительный импульс развитию рынка частного домостроения, – прокомментировал вице-президент банка «ДОМ.РФ» Антон Медведев. – Для этого в Башкирии задействован также механизм комплексного развития территорий, что обеспечит жителей не только качественным жильем, но и комфортной средой с необходимой инфраструктурой. В рамках первого этапа построят жилье для более 40 семей. Рассматриваем возможность кредитования девелопера для реализации последующих очередей».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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