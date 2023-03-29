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Вчера, 16:32

Радий Хабиров рассказал, как Башкирия готовится к празднованию 450-летия Уфы

Выступая сегодня, 29 марта, перед депутатами Курултая РБ, Радий Хабиров рассказал, что к юбилею Уфы будут реализованы крупные проекты транспортной инфраструктуры.

Радий Хабиров рассказал, как Башкирия готовится к празднованию 450-летия Уфы
Радий Хабиров рассказал, как Башкирия готовится к празднованию 450-летия Уфы

Руководитель республики отметил, что в этом году должны сдать «Восточный выезд», продолжить работу по «Южным воротам», также он настаивает на завершении к юбилею реконструкции исторического моста через Белую.

«Но всех этих усилий недостаточно. Необходимо проработать вопрос привлечения финансирования по крупным дорожным объектам Уфы, - сказал он. - Это Южный обход с мостом через Белую в Кузнецовском Затоне и развязкой в районе ТРЦ «Мега», а также продолжение проспекта Салавата Юлаева с мостом в створе улицы Интернациональной. Нам есть, над чем работать. Речь идёт о вложениях на сумму порядка 100 млрд рублей».

Также совместно с РЖД ведется работа по развитию Уфимского железнодорожного узла. Проект включает строительство 20 км вторых сплошных путей Южного обхода, организацию кольцевого движения пригородных поездов вокруг столицы.

Фото Александра ДАНИЛОВА.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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