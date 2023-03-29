Радий Хабиров: Критерием оценки эффективности работы каждого станет поддержка СВО

«Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи, - сказал он. - Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев».

Радий Хабиров отметил, что эффективность работы каждого чиновника – членов правительства, глав администраций, депутатов – будет оценивать именно по тому, насколько эффективно они решают задачи, связанные со специальной военной операцией.

Фото: сайт главы РБ.