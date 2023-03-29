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Вчера, 12:31

Радий Хабиров: Критерием оценки эффективности работы каждого станет поддержка СВО

Важнейшей задачей остаётся прежде всего решение задач специальной военной операции, поддержка участников СВО и членов их семей, сказал глава республики Радий Хабиров, представляя отчёт о результатах деятельности правительства региона в 2022 году.

Радий Хабиров: Критерием оценки эффективности работы каждого станет поддержка СВО
Радий Хабиров: Критерием оценки эффективности работы каждого станет поддержка СВО

«Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи, - сказал он. - Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев».

Радий Хабиров отметил, что эффективность работы каждого чиновника – членов правительства, глав администраций, депутатов – будет оценивать именно по тому, насколько эффективно они решают задачи, связанные со специальной военной операцией.

Фото: сайт главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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