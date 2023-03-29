Радий Хабиров: Башкортостан стойко держал удар

«В начале 2022 года в нашей стране сложилась ситуация, не имеющая аналогов в истории. На нас обрушилось беспрецедентное санкционное давление. Но Башкортостан стойко держал удар, - написал глава республики, предваряя видео. - Наша экономика окрепла, мы достигли хороших результатов по многим показателям – индекс промышленного производства и инвестиции, ситуация на рынке труда, объемы жилищного строительства и многое другое.

Мы продолжаем строить и ремонтировать социальные объекты, реализовываем проекты в самых разных областях – чтобы жизнь людей в республике была максимально комфортной. Очень важными для нас остаются поддержка участников специальной военной операции и забота об их семьях.

В этом видео – краткие итоги работы правительства Башкортостана и задачи на будущее. Двигаемся дальше».