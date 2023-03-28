В Ситуационном центре Башкирии готовы ответить на вопросы о призыве и контрактной службе

Специалисты Ситуационного центра Республики Башкортостан будут разъяснять и порядок прохождения срочной службы, а призыв в России начинается 1 апреля, и порядок поступления на военную службу по контракту. Обратиться в Ситуационный центр можно по единому федеральному номеру, набрав 122 с 8.00 до 20.00.

Эксперт Ситуационного центра Республики Башкортостан Лилия Даутова сообщила корреспонденту Bash.News: «С сентября к нам поступило почти две тысячи обращений от жителей, которые хотят принять участие добровольцами в наших башкирских батальонах. А за минувшие выходные к нам обратились 15 человек – те, кто хочет пойти службу по контракту. Все получили исчерпывающую информацию».

Фото из открытых источников.