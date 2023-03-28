+6 °С
Дождь
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 10:02

В Ситуационном центре Башкирии готовы ответить на вопросы о призыве и контрактной службе

Обратиться в Ситуационный центр можно по единому федеральному номеру, набрав 122. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера.

В Ситуационном центре Башкирии готовы ответить на вопросы о призыве и контрактной службе
В Ситуационном центре Башкирии готовы ответить на вопросы о призыве и контрактной службе

Специалисты Ситуационного центра Республики Башкортостан будут разъяснять и порядок прохождения срочной службы, а призыв в России начинается 1 апреля, и порядок поступления на военную службу по контракту. Обратиться в Ситуационный центр можно по единому федеральному номеру, набрав 122 с 8.00 до 20.00.

Эксперт Ситуационного центра Республики Башкортостан Лилия Даутова сообщила корреспонденту Bash.News: «С сентября к нам поступило почти две тысячи обращений от жителей, которые хотят принять участие добровольцами в наших башкирских батальонах. А за минувшие выходные к нам обратились 15 человек – те, кто хочет пойти службу по контракту. Все получили исчерпывающую информацию».

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика