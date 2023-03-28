В Башкирии нетрезвый работник сорвался с пятиметровой высоты

Инцидент произошел 21 января в массозаготовительном цехе предприятия. Сняв пробы шликера (жидкой глиняной массы) из мельницы, дробильщик-размольщик запустил ее вновь. Пытаясь проверить, не протекает ли суспензия, он перегнулся через перила ограждения и упал с высоты пять метров на бетонный пол.

В больнице пострадавшему диагностировали тяжелую сочетанную травму. В его крови был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,35 промилле, что считается сильной степенью опьянения.

Причинами несчастного случая также стали несовершенство технологического процесса и неудовлетворительная организация работ – сотрудник не был отстранен от работы, несмотря на свое состояние.

За нарушение требований охраны труда в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия.