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Вчера, 23:41

Радий Хабиров встретился с участниками СВО, прибывшими в отпуск

Сегодня, 28 марта, в Благовещенске глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками специальной военной операции, которые прибыли в краткосрочный отпуск в родной город.

Радий Хабиров встретился с участниками СВО, прибывшими в отпуск
Радий Хабиров встретился с участниками СВО, прибывшими в отпуск

Все ребята были мобилизованы из Благовещенска. Проходили боевое слаживание в Казани, а в зоне специальной военной операции служат в одной роте мотострелкового полка. Они рассказали, что двоим из них дали отпуск после ранений. Они уже прошли лечение в военных госпиталях. Радий Хабиров отметил, что республика готова помочь и в дополнительной реабилитации.

– В начале апреля мы будем встречать большую группу мобилизованных земляков, которые приедут в отпуск, – сообщил Радий Хабиров. – Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы наших ребят встретили достойно. Понятно, что они хотят провести время со своими семьями. Но, если у воинов возникнут вопросы по службе или бытовой поддержке, то мы будем оперативно их решать.

Глава Башкортостана также поинтересовался у ребят, как поживают их семьи, нужна ли им дополнительная поддержка. Военнослужащие отметили, что в этом плане никаких вопросов нет.

Бойцы поблагодарили республику за постоянное внимание и поддержку семей всех участников СВО.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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