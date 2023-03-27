В Башкирию в отпуск из зоны СВО приедут сотни мобилизованных

Большую группу военнослужащих республика ждёт в начале апреля, их будет несколько сотен, сообщил Радий Хабиров.

Он обратился непосредственно к руководителю администрации Максиму Забелину: «Продумайте порядок отправки автобусов, чтобы вода там была, сопровождение. Продумайте, как встретим на границе».

Главам муниципалитетов он напомнил, что «мобилизованные возвращаются в отпуск отдохнуть и побыть с семьями, но при возникновении вопросов необходимо их оперативно решать в администрациях».

Фото предоставлено агентством «БИ».