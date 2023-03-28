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Вчера, 22:44

Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате

Сегодня, 28 марта, во время рабочей поездки в Благовещенский район глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел новый двухэтажный жилой корпус психоневрологического интерната на 60 мест.

Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате
Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате

Строительство нового корпуса начали в январе прошлого года в рамках национального проекта «Демография». Завершили первую очередь. Средства в размере 408 миллионов рублей выделили из федерального и республиканских бюджетов. Радий Хабиров осмотрел палаты, буфет, зону отдыха и медицинский пост.

Директор интерната Айдар Аюпов рассказал, что первый этаж в новом корпусе предназначен для размещения маломобильных жителей, всего в комнатах могут проживать 24 человека. На втором этаже разместят 36 пожилых людей. Каждая комната оснащена кнопкой вызова персонала и видеонаблюдением. Здесь также оборудовали процедурные комнаты и кабинет социальной адаптации, где постояльцев будут учить заботиться о себе.

– Мы постарались создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комнаты на первом этаже оборудовали отдельным выходом на улицу – в парковую зону, – сообщил Айдар Аюпов. – В каждом корпусе есть буфетная, куда приносим горячую пищу из столовой. В ближайшее время откроем в интернате гимнастический зал.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит разгрузить действующие помещения. Пожилых людей разместят в двух- и трехместных палатах со всеми удобствами. Всего же интернат обслуживает до 400 человек со всей республики. Некоторые из подопечных частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном медицинском уходе.

Радий Хабиров посетил и действующий корпус психоневрологического интерната. Руководитель республики пообщался с пациентами, поинтересовался качеством питания, осмотрел столовую, сообщает пресс-служба главы.

Глава Башкортостана поручил выделить средства на строительство второй очереди нового корпуса и отметил, что республика продолжит модернизацию учреждений соцзащиты.

– Республика будет постепенно решать все вопросы в сфере социального обслуживания, – сказал Радий Хабиров. – В таких учреждениях – самые беззащитные люди в нашем обществе. И им надо обязательно помогать, создавать нормальные условия. Новый корпус – пример того, как должно быть организовано лечение и проживание.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.

Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате
Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате
Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате
Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате
Радий Хабиров побывал в психоневрологическом интернате
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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