В Башкирии школьников и безработных начали водить на предприятия

Принять участие в экскурсиях на предприятия могут старшеклассники, студенты и те, кто находится в поиске работы.

- Для старшеклассников и студентов экскурсии на предприятия мы организуем регулярно в рамках всероссийской недели без турникетов, а вот безработных мы привлекли к профессиональным турам впервые. Уже первые профтуры, прошедшие на прошлой неделе, показали свою эффективность: многие участники, не имеющие нужной квалификации, изъявили желание записаться на бесплатное обучение в учебный центр для дальнейшего трудоустройства, – отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

20 безработных и 25 школьников из села Чесноковка побывали на животноводческом комплексе «Уралагро» в селе Жуково Уфимского района. Им продемонстрировали работу коневодов и животноводов.

В Стерлитамаке состоялся профтур на швейное производство фабрики «Заспорт». Здесь требуются около 300 сотрудников сорока специальностей. Также были организованы экскурсии на НПФ «Пакер» в Октябрьском, на предприятие «СалаватГидравлика» в Салавате, в кафе «Айгуль» в Нуримановском районе.

Желающие принять участие в профтурах могут обратиться в центры занятости.

Фото: Минтруд РБ.