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Вчера, 14:48

В Башкирии пройдёт конкурс трудовых династий

В республике с первого апреля стартует отборочный этап на II Республиканский конкурс «Трудовые династии Республики Башкортостан», сообщили в пресс-службе правительства РБ. Цель конкурса — сохранение и приумножение трудовых традиций в семьях.

В Башкирии пройдёт конкурс трудовых династий
В Башкирии пройдёт конкурс трудовых династий

— Конкурс, впервые проведенный в прошлом году, показал, насколько наша республика богата трудовыми династиями. В этом году ждем от жителей республики еще большей активности. Это замечательный пример для юного поколения, ведь именно в семье воспитывается уважение к труду, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Конкурс «Трудовые династии Республики Башкортостан» пройдет по номинациям: «За эффективную работу», «За преемственность поколений», «Старейшая династия». Принять участие в конкурсе могут династии, представляющие АПК, здравоохранение, ЖКХ, культуру, лесное хозяйство, образование, безопасность, сферу соцуслуг, промышленность, строительство, торговлю, транспорт, физкультуру и спорт.

Для участия претенденты представляют заявку и необходимые документы в отраслевые министерства и ведомства в срок до первого июня 2023 года. На финальном этапе до 10 августа будут выбраны победители и призеры. Церемония их награждения состоится во время празднования Дня Республики Башкортостан.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте минтруда республики.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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