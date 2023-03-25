Житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела за невыплату алиментов на содержание отца

По решению суда горожанин обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего нетрудоспособного отца 1957 года рождения. Размер платы установлен равным величине прожиточного минимума для пенсионеров в Башкирии.

Деньги алиментщик не платит, за что уже привлекался к обязательным работам на 20 часов, но, отработав их, продолжил уклоняться от выплат. Сумма долга составляет 190 тысяч рублей. В отношении должника возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до года, либо арест на срок от трех месяцев, либо лишение свободы сроком до одного года.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.