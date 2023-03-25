+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 12:13

В Башкирии в розыск объявлен алиментщик

Гаяз Ахмеров 1984 года рождения задолжал двум несовершеннолетним дочерям 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии в розыск объявлен алиментщик
В Башкирии в розыск объявлен алиментщик

Уроженец Сибая не выплачивает деньги на содержание двоих детей. Приставы применили в отношении него комплекс мер, в том числе ограничили в праве выезда за пределы России, однако вместо того, чтобы погасить долг, мужчина стал скрываться от приставов, в связи с чем объявлен в исполнительный розыск.

По предварительным данным должник скрывается в Уфе, снимает квартиру и может оказывать услуги по переезду и погрузке. Если вам известно его местонахождение, сообщите по телефону 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика