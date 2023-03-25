В Башкирии в розыск объявлен алиментщик

Уроженец Сибая не выплачивает деньги на содержание двоих детей. Приставы применили в отношении него комплекс мер, в том числе ограничили в праве выезда за пределы России, однако вместо того, чтобы погасить долг, мужчина стал скрываться от приставов, в связи с чем объявлен в исполнительный розыск.

По предварительным данным должник скрывается в Уфе, снимает квартиру и может оказывать услуги по переезду и погрузке. Если вам известно его местонахождение, сообщите по телефону 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.