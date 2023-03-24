В интернате Башкирии возвели современный корпус для людей с деменцией

Стоимость проекта составила 408 млн рублей. Средства на возведение корпуса выделены из федерального и республиканских бюджетов.

Площадь здания составила 2 тыс. квадратных метров. Здесь созданы все условия для проживания пожилых людей, в том числе маломобильных - предусмотрены подъемники, поручни, пандусы.

В новом корпусе будут жить 60 человек. Палаты, рассчитанные на двух-трех пациентов, оборудованы кнопками вызова медперсонала и точками доступа к интернету. Установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения.

Интернат будет специализироваться на реабилитации пожилых людей с деменцией. Для них будет организованы трудотерапия, занятия физкультурой и творчеством, прогулки на свежем воздухе.

Корпус интерната возведен в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает создание условий для активного долголетия пожилых людей.

Фото: ГТРК Башкортостан.