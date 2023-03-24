В Башкирии внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В рамках проекта в каждом городе и районе были созданы службы социальных координаторов. Их задача - выявить пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, и помочь их оформить.

Начиная с 1 апреля минувшего года социальные координаторы обошли 10 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи граждан были признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому, 657 человек помещены в интернаты.

Предполагается, что внедрение системы долговременного ухода будет способствовать увеличению продолжительности жизни и даст возможность родственникам выйти на работу. Также снизятся затраты на оказание медицинской помощи и нагрузка на бюджет: организация ухода на дому требует гораздо меньше средств, чем пребывание в интернатах.

Фото: Минтруд РБ.