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Вчера, 12:11

В Башкирии внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Башкирия стала пилотным регионом по внедрению этой системы, сообщила на круглом столе в Госсобрании - Курултае министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

В Башкирии внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
В Башкирии внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В рамках проекта в каждом городе и районе были созданы службы социальных координаторов. Их задача - выявить пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, и помочь их оформить.

Начиная с 1 апреля минувшего года социальные координаторы обошли 10 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи граждан были признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому, 657 человек помещены в интернаты.

Предполагается, что внедрение системы долговременного ухода будет способствовать увеличению продолжительности жизни и даст возможность родственникам выйти на работу. Также снизятся затраты на оказание медицинской помощи и нагрузка на бюджет: организация ухода на дому требует гораздо меньше средств, чем пребывание в интернатах.

Фото: Минтруд РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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