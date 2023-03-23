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Сегодня, 15:38

В Уфе инспектор ДПС за взятки в 20 тысяч рублей получил больше трёх лет колонии

Советский райсуд столицы вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В Уфе инспектор ДПС за взятки в 20 тысяч рублей получил больше трёх лет колонии
В Уфе инспектор ДПС за взятки в 20 тысяч рублей получил больше трёх лет колонии

В августе 2020 года инспектор во время патрулирования выявил находившегося за рулем пьяного водителя «Мерседеса», а в октябре того же года остановил «Рено Сандеро», водитель которого ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Инспектор не стал привлекать нарушителей к ответственности, получив от них 20 тысяч рублей.

Подсудимый частично признал вину, суд приговорил его к трем с половиной годам колонии. С учетом данного срока ему в общей сложности предстоит отбыть девять лет в колонии строгого режима, так как ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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